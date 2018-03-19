Эксперты портала Battery University уже несколько лет публикуют материалы по зарядке разных типов устройств. Теперь они собрали все рекомендации воедино и составили несколько правил, которые помогут продлить жизнь литий-ионным батареям телефонов.

Эксперты портала Battery University уже несколько лет публикуют материалы по зарядке разных типов устройств. Теперь они собрали всерекомендации воедино и составили несколько правил, которые помогут продлитьжизнь литий-ионным батареям телефонов.Во-первых, смартфон нельзя ставить наподзарядку на всю ночь. После достижения энергетического максимума аккумуляторотключаются, аппарат постепенно теряет заряд и снова начинаетподзаряжаться. Это активирует стрессовый режим работы батареи, из-за чего онабыстрее изнашивается. Лучше всего отключать телефон от электросети последостижения оптимальной наполненности батареи.Во-вторых, не стоит разряжать телефон ниже 20% и достигать заряда 100%. Идеальный уровень – от 40 до 80%. В-третьих, нельзя допускать переохлаждений иперегревов устройства. Это пойдет на пользу не только батарее, но и гаджету вцелом. В-четвертых, рекомендуется использовать блок питания и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным устройством.Dni.Ru уже писали, что беспроводная зарядка небезопасна дляаккумулятора iPhone. Она приводит к быстрому износу батареи. Один изавторов специализированного издания ZDNet заметил, что за шесть месяцевиспользования свободного от проводов зарядного устройства его iPhone прошел 135полных циклов зарядки. Теперь мужчина вынужден постоянно подключать смартфон крозетке, так как аккумулятора хватает на небольшой период времени.Также пользователь отметил, что батарея его предыдущего iPhone 6Plus после 800 циклов зарядки по-прежнему имеет 80% от первоначальной емкости,потому что всегда получала энергию для работы "классическимспособом". Владельцы телефонов на базе Android тоже столкнулись созначительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок,поэтому эксперты советуют применять обычный кабель.