«Красный пояс» треснул по швам, высокая явка и голосование за конкретный результат

Костромская область по итогам выборов 18 марта продемонстрировала рекордную в новейшей истории поддержку действующему курсу государства и его национальному лидеру. На фоне повышения электоральной активности Владимир Путин получил максимальный процент голосов жителей региона.С момента предыдущих выборов авторитет Владимира Путина в Костромской области вырос почти на 17 процентов. А в абсолютном выражении – по числу голосов в регионе – действующий Президент получил рекордную поддержку за все время его участия в избирательных кампаниях. Более 220 тысяч избирателей (68,71%) поставили галочку в бюллетенях на прошедших выборах напротив фамилии Путин.Политолог Григорий Волков высокую поддержку действующему Президенту на выборах в Костромской области объясняет тем, что жители выступают за продолжение курса, направленного на укрепление позиций России во всех сферах. Улучшения, по мнению экспертов, почувствовало и население нашего региона.«Идет определенная активизация, как в области экономики, очень серьезное отношение у нас к дорогам сейчас, к экологии. Я думаю, наш регион растет со всей страной и управление областью соответствующим образом свой потенциал увеличивает. Люди у нас образованные, а самое главное – интуитивно чувствующие где, правда. Поэтому, я думаю, и такой результат», - подчеркнул Волков.Поддержка кандидатов Григория Явлинского, Бориса Титова, Сергея Бабурина, Максима Сурайкина в Костромской области составила менее 1%. У Ксении Собчак – 1,5% голосов. За Владимира Жириновского проголосовало 9,26% избирателей региона, за Павла Грудинина – 16,18%.Общественники и политологи отмечают резкое снижение «красных» настроений в регионе. Кандидат от КПРФ получил на прошедших выборах на 10 процентов меньше, чем в 2012 году.Профессор Костромского госуниверситета Николай Рассадин, анализируя итоги выборов, подчеркнул, что жители региона в этот раз голосовали за конкретные результаты, а не за красивые слова.«Посмотрите, как выросло количество кандидатов, которые набрали полпроцента, один процент. Раньше поддержка оппонентов Путина до 25% доходила. Сейчас это снизилось. Вот это очень важный фактор, что на самом деле происходит объединение страны», - констатировал Рассадин.Легитимность прошедших в Костромской области выборов у экспертов не вызывает сомнений – нынешнее голосование отметилось реальным повышением электоральной активности населения. Другими словами, выбор сделала не группа людей, а большинство жителей региона. На участках в воскресный день побывало более 60 процентов. Для сравнения, на предыдущих выборах федерального уровня – депутатов Государственной Думы в 2016 году – явка в Костромской области составила менее 40 процентов.Политологи, социологи и наблюдатели подытожили, что жители региона подошли ответственно к выборам Президента. Общий настрой на проведение открытого, легитимного и чистого голосования выразился в повышении явки и общего доверия к выборам.