Как только видеоблогер Юрий Дудь признает, что выборы в России были честными, он сбреет усы. Так кандидат на пост президента РФ ответил видеоблогеру, напомнившему Грудинину о споре в преддверии выборов.

Как только видеоблогер Юрий Дудь признает, что выборы главы государства в России были честными, он сбреет усы. Так кандидат на пост президента РФ ответил видеоблогеру, напомнившему Грудинину о споре в преддверии выборов.В начале февраля он стал гостем шоу "вДудь" на канале YouTube. Тогда Дудь и предложил спор: если Грудинин наберет на выборах меньше 15 процентов, то он сбреет усы, если больше, то Дудь побреется налысо.Утром 19 марта блогер напомнил в соцсетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT"Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь", — пообещал журналистам Грудинин.В целом по России за кандидата от КПРФ проголосовали около 12 процентов избирателей. Таким образом Грудинин занимает занял второе место, уступая действующему главе государства Владимиру Путину, который побеждает со значительным отрывом в 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента протоколов участковых комиссий.При этом Грудинин заявил, что победу Путина признает, но считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам, передает РИА Новости.