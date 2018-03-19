Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, кого из кандидатов поддержала на выборах президента России. По ее словам, голос она отдала за того человека, благодаря которому изменилось отношение к спорту и нашим атлетам.

Олимпийская чемпионка по художественнойгимнастике Алина Кабаева рассказала, кого из кандидатов поддержала на выборахпрезидента России. По ее словам, голосона отдала за того человека, благодаря которому изменилось отношение к спорту инашим атлетам.Пришедшая наизбирательный участок Алина выглядел, как всегда, роскошно: скромная элегантностьв сочетании с безупречным вкусом. Кабаева была одета в длинное сероеприталенное пальто, отороченное на рукавах коричневым мехом и алую водолазку."Ябыла депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия" -и мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этогокандидата я и голосовала", – цитирует спортсменку РЕН ТВ. Она добавила,что ее выбор был связан и с тем, что благодаря действиямкандидата, за которого Кабаева отдала свой голос, наша страна достигла вспорте значительных результатов.