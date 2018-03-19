Два грузовика и пять легковых автомобилей столкнулись и загорелись на трассе, соединяющей Чехию и Польшу. В результате инцидента пострадали шесть человек. В ликвидации последствий ДТП принимали участие восемь пожарных расчетов.

Масштабное дорожно-транспортное происшествие с последовавшим за ним пожаром произошло в понедельник, 19 марта, в восточной части Чехии.В аварию на трассе D1 попали два грузовика и пять легковых автомобилей. После столкновения загорелось топливо, в тушении возгорания принимали участие восемь пожарных расчетов, вызванных из нескольких ближайших населенных пунктов.Как сообщает пресс-служба местной полиции, в результате инцидента шесть человек получили травмы различной степени тяжести.