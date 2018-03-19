Как развивается современный театр, почему зрителям обязательно стоит смотреть разные спектакли и чем будут удивлять организаторы 5 Всероссийского фестиваля-форума драматического искусства У Золотых ворот, который пройдёт во Владимире осенью. Эти и другие вопросы обсудили участники международной встречи руководителей театральных фестивалей в Областном театре драмы. Их выслушала и Маргарита Махрова.
19.03.2018
Как развивается современный театр, почему зрителям обязательно стоит смотреть разные спектакли и чем будут удивлять организаторы 5 Всероссийского фестиваля-форума драматического искусства "У Золотых ворот", который пройдёт во Владимире осенью. Эти и другие вопросы обсудили участники международной встречи руководителей театральных фестивалей в Областном театре драмы. Их выслушала и Маргарита Махрова.