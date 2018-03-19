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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-kuda-stremitsya-sovremennyj-teatr.html" target="_blank">Куда стремится современный театр?</a> - Как развивается современный театр, почему зрителям обязательно стоит смотреть разные спектакли и чем будут удивлять организаторы 5 Всероссийского фестиваля-форума драматического искусства У Золотых ворот, который пройдёт во Владимире осенью. Эти и другие вопросы обсудили участники международной встречи руководителей театральных фестивалей в Областном театре драмы. Их выслушала и Маргарита Махрова.