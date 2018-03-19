Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 69 лет. Певец остроумно пошутил по поводу своего возраста.

Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19марта исполнилось 69 лет. Певец остроумно пошутил по поводу своего возраста.Он публиковал на своей страничке в Instagram видеообращение к поклонникам, в которомсравнил сочетание цифр с позой в Камасутре. "Я не знаю, что сказать то? Приближается интересная такая цифра. Я думаю,по крайней мере надеюсь, что кто-то из вас наверняка захочет поздравить, авозможности нет такой, так я заранее благодарю, ценю, спасибо, люблю, уважаю. Яочень волнуюсь. Цифра действительно интересная, 69. Я раньше об этом толькочитал что-то в книжке про Камасутру, но не пробовал. Но в связи с такой датойинтересной, придется пробовать", – заявил певец.