Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19
марта исполнилось 69 лет. Певец остроумно пошутил по поводу своего возраста.
Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19
марта исполнилось 69 лет. Певец остроумно пошутил по поводу своего возраста.
Он публиковал на своей страничке в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором
сравнил сочетание цифр с позой в Камасутре. "Я не знаю, что сказать то? Приближается интересная такая цифра. Я думаю,
по крайней мере надеюсь, что кто-то из вас наверняка захочет поздравить, а
возможности нет такой, так я заранее благодарю, ценю, спасибо, люблю, уважаю. Я
очень волнуюсь. Цифра действительно интересная, 69. Я раньше об этом только
читал что-то в книжке про Камасутру, но не пробовал. Но в связи с такой датой
интересной, придется пробовать", – заявил певец.