Президент Франции Эмманюэль Макрон все-таки снизошел до поздравлений российского президента с победой на выборах. Большинство европейских лидеров пока хранят молчание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон все-таки снизошел до поздравленийроссийского президента с победой на выборах. Большинство европейских лидеровпока хранят молчание.В коммюнике Елисейского дворца говорится, что президентМакронпозвонил господину Путину и пожелал ему успехов в модернизации политики,демократии, экономики и социальной сферы. В том же телефонном разговоре французскийлидер обсудил со своим российским коллегой ситуацию в Сирии, а также призвалглаву российского государства пролить свет на отравление бывшего полковника ГРУСергея Скрипаля в британском Солсбери.То есть, поздравление вышло каким-то странным: с однойстороны, Макрон пожелал Путину успехов, с другой – напомнил о том, что Европа следитза действиями Москвы и расслабляться после победы президента на выборах несобирается.Тем временем, Владимир Путин получил от нескольких зарубежныхлидеров телефонные звонки с поздравлениями с победой на выборах. Президента поздравилиглавы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Таджикистана, а такжепредседатель КНР Си Цзиньпинь и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Также президент России получил поздравительные телеграммы отглав КНР, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Венесуэлы,Казахстана, Киргизии, Кубы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель до сих пор хранит молчание,показывая таким образом неуважительное отношение к российскому лидеру, скоторым когда-то была дружна. И это притом, что в альянсе Христианско-демократическогосоюза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет нынешнийпредседатель германского правительства, уже отправили поздравление ВладимируПутину.Не стоит путать поздравление соратников Меркель и самогоканцлера. Правила дипломатического приличия и этикета предполагают, что главагосударства лично поздравляет победителя предвыборной гонки.Президентские выборы прошли в России 18 марта, в деньчетвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный постпретендовали восемь кандидатов. Первая тройка выглядит так: действующийпрезидент Владимир Путин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%,третью строчку занял председатель либерально-демократической партии ВладимирЖириновский (5,66%). Явка превысила показатели 2012 года и составила 67%.