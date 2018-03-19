Президент Франции Эмманюэль Макрон все-таки снизошел до поздравлений
российского президента с победой на выборах. Большинство европейских лидеров
пока хранят молчание.
Президент Франции Эмманюэль Макрон все-таки снизошел до поздравлений
российского президента с победой на выборах. Большинство европейских лидеров
пока хранят молчание.
В коммюнике Елисейского дворца говорится, что президентМакрон
позвонил господину Путину и пожелал ему успехов в модернизации политики,
демократии, экономики и социальной сферы. В том же телефонном разговоре французский
лидер обсудил со своим российским коллегой ситуацию в Сирии, а также призвал
главу российского государства пролить свет на отравление бывшего полковника ГРУ
Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
То есть, поздравление вышло каким-то странным: с одной
стороны, Макрон пожелал Путину успехов, с другой – напомнил о том, что Европа следит
за действиями Москвы и расслабляться после победы президента на выборах не
собирается.
Тем временем, Владимир Путин получил от нескольких зарубежных
лидеров телефонные звонки с поздравлениями с победой на выборах. Президента поздравили
главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Таджикистана, а также
председатель КНР Си Цзиньпинь и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Также президент России получил поздравительные телеграммы от
глав КНР, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Венесуэлы,
Казахстана, Киргизии, Кубы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.
Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель до сих пор хранит молчание,
показывая таким образом неуважительное отношение к российскому лидеру, с
которым когда-то была дружна. И это притом, что в альянсе Христианско-демократического
союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет нынешний
председатель германского правительства, уже отправили поздравление Владимиру
Путину.
Не стоит путать поздравление соратников Меркель и самого
канцлера. Правила дипломатического приличия и этикета предполагают, что глава
государства лично поздравляет победителя предвыборной гонки.
Президентские выборы прошли в России 18 марта, в день
четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост
претендовали восемь кандидатов. Первая тройка выглядит так: действующий
президент Владимир Путин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал
76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%,
третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир
Жириновский (5,66%). Явка превысила показатели 2012 года и составила 67%.