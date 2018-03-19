Футболист тульского Арсенала Артем Дзюба сможет принять участие в матче 27 тура чемпионата России против питерского Зенита, которому как раз и принадлежат права на игрока. Единственным требованием для реализации данного пункта станет выплата суммы в 120 тысяч евро.

Футболист тульского "Арсенала" Артем Дзюба сможет принять участие в матче 27 тура чемпионата России против питерского "Зенита", которому как раз и принадлежат права на игрока. Единственным требованием для реализации данного пункта станет выплата суммы в 120 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт еженедельника "Футбол".Напомним, что Дзюба находится в "Арсенале" на условиях арендного соглашения, а сами туляки не имеют права на окончательный выкуп футболиста. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. При этом в договоре прописано, что игрок не имеет возможности играть против "Зенита" в рамках чемпионата России за исключением пункта, согласно которому клуб или сам футболист выплатят указанную сумму.Отмечается, что те же условия прописаны для Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича, которые также были взяты "канонирами" в аренду у "сине-бело-голубых".Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится 22 апреля.