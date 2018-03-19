Встреча двух английских команд по регбилиг вынужденно завершилась через 27 минут из-за мощной метели, обрушившейся на стадион в графстве Йоркшир. Игру при практически нулевой видимости снял один из зрителей.

Встреча двух английских команд по регбилиг (подвид регби) вынужденно завершилась через 27 минут из-за мощной метели, обрушившейся на стадион в графстве Йоркшир, сообщает Yorkshire Evening Post. Игру при практически нулевой видимости снял один из зрителей.В минувшую субботу Wakefield Trinity принимала у себя на поле команду Widnes Vikings — матч проходил в рамках Суперлиги Betfred. К моменту выхода на поле его очистили от снега, однако положение это не спасло. Примерно через 15 минут после начала игры разыгралась сильная метель, так что не только зрители, но и игроки с трудом отличали коллег по команде от противников. Что до оранжевого мяча, то он постоянно пропадал из виду и терялся.@harrylooknorth Wakefield Trinity Match x pic.twitter.com/3QY06lP7hE— Yorkshire Blankets (@yorksblankets) 17 марта 2018 г.Спустя 12 минут при счете 2:0 в пользу хозяев рефери принял решение остановить встречу, особо отметив, что судейский корпус не может выполнять свои обязанности в условиях, когда вынужден постоянно рукой смахивать с лица налипающий снег.Встречу перенесли, пообещав зрителям, что вход на стадион будет бесплатным.