Российский футбольный союз сообщил имена арбитров, которые назначены на товарищеские матчи нашей национальной сборной с командами из Бразилии и Франции. Рефери контрольных встреч россиян представляют федерации Белоруссии и Литвы.

Российский футбольный союз сообщил имена арбитров, которые назначены на товарищеские матчи нашей национальной сборной с командами из Бразилии и Франции. Рефери контрольных встреч россиян представляют федерации Белоруссии и Литвы.Матч Россия – Бразилия, который пройдет 23 марта в столичных "Лужниках", будет обслуживать бригада судей из Белоруссии во главе с рефери в поле Алексеем Кульбаковым, ассистировать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.На игре Россия – Франция 27 марта в Санкт-Петербурге будет работать бригада опытного литовского арбитра Гедиминаса Мажейки, которому будут помогать Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.