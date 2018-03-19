Врач столичного футбольного клуба Арарат Виталий Иконников и его коллеги массажисты Геннадий Колосов и Марат Ишмурзин сумели оказать помощь пассажиру авиарейса Москва – Ереван, который в самолете едва не стал жертвой гипертонии.

Врач столичного футбольного клуба "Арарат" Виталий Иконников и его коллеги массажисты Геннадий Колосов и Марат Ишмурзин сумели оказать помощь пассажиру авиарейса Москва – Ереван, который в самолете едва не стал жертвой гипертонии."Во время перелета московского "Арарата" в Ереван с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз, — сообщает пресс-служба клуба. – Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины".Наши герои!!!Во время перелёта московского "Арарата" в Ереван, с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова и массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова срасла жизнь мужчины. pic.twitter.com/6a12X2tLFh— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) March 18, 2018