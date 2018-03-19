В Германии задумались об очередном ударе по России. Ангела Меркель
активно ищет замену нашему газу.
В Германии задумались об очередном ударе по России. Ангела Меркель
активно ищет замену нашему газу.
Канцлер ФРГ думает, как бы еще больше насолить России. Меркель
ищет альтернативу российскому газу. В качестве наиболее реальной замены
правительство рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного
природного газа, сообщает агентство Bloomberg.
Речь идет о перспективе минимум на четыре года. Сейчас у Германии
нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется
строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500
миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году. Несколько позже аналогичный
по стоимости проект может появиться в Дуйсбурге.
Странно, но при этом Ангела Меркель поддерживает и реализацию
российского проекта "Северный поток – 2", против которого активно выступают США
и Украина. Мало того, накануне канцлер Германии решительно заявила, что не
собирается вводить санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Герхарда
Шредера. Он входит в совет директоров проекта "Северный поток – 2", а
меры против него планировал Киев.
Но победа Владимира Путина разрушила безумные планы Украины, о которых говорил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Спустя несколько дней после громких заявлений, он передумал
вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров "Роснефти" Герхарда
Шредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же после
объявления результатов выборов в России.