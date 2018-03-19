В Германии задумались об очередном ударе по России. Ангела Меркель активно ищет замену нашему газу.

В Германии задумались об очередном ударе по России. Ангела Меркельактивно ищет замену нашему газу.Канцлер ФРГ думает, как бы еще больше насолить России. Меркельищет альтернативу российскому газу. В качестве наиболее реальной заменыправительство рассматривает строительство терминалов по приему сжиженногоприродного газа, сообщает агентство Bloomberg.Речь идет о перспективе минимум на четыре года. Сейчас у Германиинет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называетсястроительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году. Несколько позже аналогичныйпо стоимости проект может появиться в Дуйсбурге.Странно, но при этом Ангела Меркель поддерживает и реализациюроссийского проекта "Северный поток – 2", против которого активно выступают СШАи Украина. Мало того, накануне канцлер Германии решительно заявила, что несобирается вводить санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего ГерхардаШредера. Он входит в совет директоров проекта "Северный поток – 2", амеры против него планировал Киев.Но победа Владимира Путина разрушила безумные планы Украины, о которых говорил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Спустя несколько дней после громких заявлений, он передумалвводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров "Роснефти" ГерхардаШредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же послеобъявления результатов выборов в России.