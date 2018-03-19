Президент России Владимир Путин продолжает принимать
поздравления из зарубежных стран в связи с победой на выборах главы
государства. Однако некоторые политические деятели не спешат его поздравить.
Президент России Владимир Путин продолжает принимать
поздравления из зарубежных стран в связи с победой на выборах главы
государства. Однако некоторые политические деятели не спешат его поздравить.
Как правило, лидеры государств направляют свои поздравления
с победой в течение нескольких часов после того, как стали известны
предварительные итоги голосования. В нынешней системе международных отношений
это уже давно стало нормой и правилом хорошего тона.
Президента России Владимира Путина, который с колоссальным
преимуществом одержал победу на прошедших в воскресенье выборах, поздравили уже
многие главы иностранных государств. Среди них председатель Китая Си Цзиньпин,
глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Венесуэла Николас Мадуро,
сербский лидер Александр Вутич и многие другие политики.
Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель почему-то хранит молчание.
И это при том, что в альянсе Христианско-демократического союза (ХДС) и
Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет нынешний председатель
германского правительства, уже отправили поздравление российскому лидеру. В
заявлении немецких политиков звучит призыв к Москве улучшить отношения с
западными странами. В ответ Берлин готов поддержать модернизацию экономики
России.
Не стоит путать поздравление соратников Меркель и самого
канцлера. Правила дипломатического приличия и этикета предполагают, что глава
государства лично направляет поздравление в адрес победителя предвыборной
гонки.
Упорное молчание Меркель наводит на мысль, что на фоне продолжающихся
ухудшаться отношений России и Запада канцлер Германии хочет обойтись
поздравлениями своих соратников. А это уже – откровенно хамское и
неуважительное поведение. Впрочем, глядя на современных западных политиков и
слушая то, что они говорят, ничего удивительного в сложившейся ситуации нет.
Очередные президентские выборы состоялись в России в
воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с
Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.
В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия
огласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин,
баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором
месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял
председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).
Явка на голосовании превысила показатели 2012 года и составила 67%.
Окончательные итоги голосования будут объявлены Центральной избирательной
комиссией в течение 10 дней.