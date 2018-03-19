Президент России Владимир Путин продолжает принимать поздравления из зарубежных стран в связи с победой на выборах главы государства. Однако некоторые политические деятели не спешат его поздравить.

Президент России Владимир Путин продолжает приниматьпоздравления из зарубежных стран в связи с победой на выборах главыгосударства. Однако некоторые политические деятели не спешат его поздравить.Как правило, лидеры государств направляют свои поздравленияс победой в течение нескольких часов после того, как стали известныпредварительные итоги голосования. В нынешней системе международных отношенийэто уже давно стало нормой и правилом хорошего тона.Президента России Владимира Путина, который с колоссальнымпреимуществом одержал победу на прошедших в воскресенье выборах, поздравили ужемногие главы иностранных государств. Среди них председатель Китая Си Цзиньпин,глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Венесуэла Николас Мадуро,сербский лидер Александр Вутич и многие другие политики.Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель почему-то хранит молчание.И это при том, что в альянсе Христианско-демократического союза (ХДС) иХристианско-социального союза (ХСС), который возглавляет нынешний председательгерманского правительства, уже отправили поздравление российскому лидеру. Взаявлении немецких политиков звучит призыв к Москве улучшить отношения сзападными странами. В ответ Берлин готов поддержать модернизацию экономикиРоссии.Не стоит путать поздравление соратников Меркель и самогоканцлера. Правила дипломатического приличия и этикета предполагают, что главагосударства лично направляет поздравление в адрес победителя предвыборнойгонки.Упорное молчание Меркель наводит на мысль, что на фоне продолжающихсяухудшаться отношений России и Запада канцлер Германии хочет обойтисьпоздравлениями своих соратников. А это уже – откровенно хамское инеуважительное поведение. Впрочем, глядя на современных западных политиков ислушая то, что они говорят, ничего удивительного в сложившейся ситуации нет.Очередные президентские выборы состоялись в России ввоскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения сКрымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссияогласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин,баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На второмместе – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занялпредседатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).Явка на голосовании превысила показатели 2012 года и составила 67%.Окончательные итоги голосования будут объявлены Центральной избирательнойкомиссией в течение 10 дней.