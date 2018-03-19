В Германии поздравляют президента России Владимира Путина с победой на выборах. Одними из первых с комментариями итогов голосования выступили в правой партии Альтернатива для Германии, которая резко критикует канцлера Ангелу Меркель за ее внутреннюю и внешнюю политику.

В Германии поздравляют президента России Владимира Путина спобедой на выборах. Одними из первых с комментариями итогов голосования выступили вправой партии "Альтернатива для Германии", которая резко критикуетканцлера Ангелу Меркель за ее внутреннюю и внешнюю политику."Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием напосту российского президента", – говорится в совместном заявлениисопредседателей "Альтернативы для Германии" Йорга Мойтена и АлександераГауланда. Политики пожелали главе российского государства "успеха и политическойосмотрительности".Кроме того, лидеры партии заявили, что выступают за началодиалога с Москвой и возвращение отношений двух стран "внормальное и конструктивное русло". Помимо прочего, это предполагаетснятие экономических санкций, наносящих ущерб двусторонним связям, добавилиполитики.Владимира Путина поздравили и в альянсеХристианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС)– правящего германского политического объединения, которое возглавляетсяканцлером Ангелой Меркель. В заявлении звучит призыв к Москве улучшитьотношения с западными странами. В ответ Берлин готов поддержать модернизациюэкономики России."Альтернатива для Германии" – консервативнаяпартия, критикующая внутреннюю и внешнюю политику Ангелы Меркель. Напарламентских выборах в сентябре прошлого года партия неожиданно для многихнабрала 12,6% голосов избирателей и стала четвертой силой в Бундестаге."Альтернативщики" выступают за ужесточение государственноймиграционной политики, за снятие экономических санкций и укрепление отношений сМосквой.Победа Владимира Путина, который довольно популярен в Германии, может привести к усилению консервативных тенденций в немецкой общественно-политической жизни, а, значит, и к укреплению позиций "Альтернативы". Для Ангелы Меркель, позиции которой и без того слабы, это не несет ничего хорошего.В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмыепрезидентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемькандидатов. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местномувремени.После обработки 99% протоколов действующий президентВладимир Путин безоговорочно лидирует на выборах главы государства. По даннымЦентральной избирательной комиссии, он набирает 76,66% голосов. На втором местерасположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занялпредседатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).Явка превысила 67%.