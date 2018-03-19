В Германии поздравляют президента России Владимира Путина с
победой на выборах. Одними из первых с комментариями итогов голосования выступили в
правой партии Альтернатива для Германии, которая резко критикует
канцлера Ангелу Меркель за ее внутреннюю и внешнюю политику.
В Германии поздравляют президента России Владимира Путина с
победой на выборах. Одними из первых с комментариями итогов голосования выступили в
правой партии "Альтернатива для Германии", которая резко критикует
канцлера Ангелу Меркель за ее внутреннюю и внешнюю политику.
"Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием на
посту российского президента", – говорится в совместном заявлении
сопредседателей "Альтернативы для Германии" Йорга Мойтена и Александера
Гауланда. Политики пожелали главе российского государства "успеха и политической
осмотрительности".
Кроме того, лидеры партии заявили, что выступают за начало
диалога с Москвой и возвращение отношений двух стран "в
нормальное и конструктивное русло". Помимо прочего, это предполагает
снятие экономических санкций, наносящих ущерб двусторонним связям, добавили
политики.
Владимира Путина поздравили и в альянсе
Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС)
– правящего германского политического объединения, которое возглавляется
канцлером Ангелой Меркель. В заявлении звучит призыв к Москве улучшить
отношения с западными странами. В ответ Берлин готов поддержать модернизацию
экономики России.
"Альтернатива для Германии" – консервативная
партия, критикующая внутреннюю и внешнюю политику Ангелы Меркель. На
парламентских выборах в сентябре прошлого года партия неожиданно для многих
набрала 12,6% голосов избирателей и стала четвертой силой в Бундестаге.
"Альтернативщики" выступают за ужесточение государственной
миграционной политики, за снятие экономических санкций и укрепление отношений с
Москвой.
Победа Владимира Путина, который довольно популярен в Германии, может привести к усилению консервативных тенденций в немецкой общественно-политической жизни, а, значит, и к укреплению позиций "Альтернативы". Для Ангелы Меркель, позиции которой и без того слабы, это не несет ничего хорошего.
В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые
президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь
кандидатов. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному
времени.
После обработки 99% протоколов действующий президент
Владимир Путин безоговорочно лидирует на выборах главы государства. По данным
Центральной избирательной комиссии, он набирает 76,66% голосов. На втором месте
расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял
председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).
Явка превысила 67%.