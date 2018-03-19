Прошедшие выборы - тема номер один, их обсуждают все и везде. Неудивительно, что многие именитые личности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать преемников, а российский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования.

Прошедшие выборы -тема номер один, их обсуждают все и везде. Неудивительно, что многие именитыеличности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать преемников, ароссийский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования."Я убежден абсолютно, что так или иначе должна бытьпреемственность, я совершенно уверен в том, что в следующие годы Путину и егокоманде нужно выращивать так сказать то будущее, ту преемственность, которуюможно передать в руки, и страну, те мысли, те идеи, те наработки, которыесделаны", – сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".Михалков считает, что вновь выбранной власти необходимо раститьсебе смену из талантливых людей из провинции. По мнению режиссера, они знаютпроблемы своих регионов, умеют работать и понимают масштабы страны.Владимир Машков заявил, что почувствовал воодушевление послепубликации предварительных итогов президентских выборов. "Я былабсолютно убежден в победе моего кандидата, а сейчас я испытываю воодушевлениеи вдохновение от того, что большинство избирателей разделяют мою же точкузрения, а я их. А настоящая радость – это радость разделенная", – цитируетпопулярного актера .Как ранее сообщали Dni.Ru после обработки 99% протоколовдействующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. Поданным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудининзанимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПРВладимир Жириновский (5,68%).