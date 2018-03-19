Прошедшие выборы -
тема номер один, их обсуждают все и везде. Неудивительно, что многие именитые
личности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать преемников, а
российский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования.
Прошедшие выборы -
тема номер один, их обсуждают все и везде. Неудивительно, что многие именитые
личности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать преемников, а
российский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования.
"Я убежден абсолютно, что так или иначе должна быть
преемственность, я совершенно уверен в том, что в следующие годы Путину и его
команде нужно выращивать так сказать то будущее, ту преемственность, которую
можно передать в руки, и страну, те мысли, те идеи, те наработки, которые
сделаны", – сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".
Михалков считает, что вновь выбранной власти необходимо растить
себе смену из талантливых людей из провинции. По мнению режиссера, они знают
проблемы своих регионов, умеют работать и понимают масштабы страны.
Владимир Машков заявил, что почувствовал воодушевление после
публикации предварительных итогов президентских выборов. "Я был
абсолютно убежден в победе моего кандидата, а сейчас я испытываю воодушевление
и вдохновение от того, что большинство избирателей разделяют мою же точку
зрения, а я их. А настоящая радость – это радость разделенная", – цитирует
популярного актера .
Как ранее сообщали Dni.Ru после обработки 99% протоколов
действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По
данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин
занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте – лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (5,68%).