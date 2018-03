При строительстве метро в греческом городе Салоники археологи обнаружили древнеримскую виллу.

С начала марта археологи не перестают радовать новостями об элитной недвижимости Римской империи: уникальная «армейская» вилла в Риме, вилла-призрак в Голландии, теперь и роскошная вилла в Греции.В Салониках, втором по величине городе Греции, строят метро: как и в Риме. Строительным работам предшествуют археологические: как принято в Европе. Спасать найденное тоже принято, даже если речь идет о руинах огромного особняка площадью больше 300 кв. метров. Такую находку недавно сделали римские археологи при строительстве станции «Амба Арадам», такую находку недавно сделали греческие археологи при строительстве станции «Агиа София» в Салониках.Опознать римскую виллу под многометровыми культурными и строительными наслоениями не составило труда: присутствуют все характерные признаки. В первую очередь, это полихромные напольные мозаики с изысканными геометрическими узорами, однако «на одной из мозаик присутствует центральный медальон, вероятно, с изображением Афродиты – ее голова отсутствует, но сохранилось лицо обнимающего ее Эроса», — сообщила Поликсени Адам-Велени (Polyxeni Adam-Veleni), глава городского археологического управления.Римская мозаика с изображением Афродиты (Венеры), найденная при строительстве метро в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and SportsРимские мозаики, найденные при строительстве метро в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and SportsДругие находки, подтверждающие статус элитной недвижимости, — участок галереи с колоннадой (стоа), ряд из пяти комнат и полностью сохранившийся гипокауст (лат. «горячий короб») – очень дорогая в исполнении и обслуживании система нагрева и подачи теплого воздуха, которую могли себе позволить лишь исключительно богатые римляне и то, как правило, лишь для одного помещения: купальни.Находка в Салониках наглядно иллюстрирует сложное и трудозатратное устройство гипокауста: для создания полого «горячего» короба полы строились особым образом, с двумя перекрытиями – верхний пол, suspensura (лат. «подвешенный»), покоился на кирпичных опорах, установленных на нижнем, черном полу.Прекрасно сохранившийся гипокауст римской виллы в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and SportsПо словам Адам-Велени, именно наличие и размер гипокауста окончательно убедили археологов в том, что они обнаружили богатую римскую виллу.Датировка постройки IV-V веком нашей эры помещает ее в интересный исторический контекст. В первой половине IV века Константин Великий, первый римский император-христианин, подумывал перенести столицу империи в Салоники и даже построил здесь дворец. Но, как известно, передумал и основал свою столицу на 650 км восточнее, на месте древнего городка Византия: Константинополь (совр. Стамбул).По словам Адам-Велени, в Салониках богатые римские виллы с напольными мозаиками – не редкость, таких нашли уже 18: «Во второй половине IV века, после основания Константинополя, в Салониках обосновались многие влиятельные римляне, построившие для себя и своих семей большие городские особняки». Вилла под станцией метро «Агиа София» располагалась к югу от декумануса, decumanus maximus – одной из двух главных улиц римских городов, ориентированной с востока на запад. Все ранее найденные римские особняки, о которых говорит Адам-Велени, также располагались вдоль decumanus maximus.В поздней античности Салоники пережили несколько волн «реноваций», последним здесь в VI веке масштабно строил император Юстиниан, который, по словам Адам-Велени, «уделял городу много внимания». Впрочем, Юстиниан вообще любил строить – при нем, например, был возведен один из шедевров христианского зодчества, собор Святой Софии в Константинополе, а также знаменитый монастырь св. Екатерины на горе Синай (согласно источникам, «опустошивший казну императора») и монастырь Аль Газали в христианской Нубии, на территории современного Судана (подробнее – в нашем материале «Мирная жизнь, странная смерть: на монастырском кладбище археологи нашли очень необычные могилы»). Грандиозные планы Юстиниана по «воссозданию Римской империи» остановила страшная пандемия чумы, выкосившая почти половину подвластного населения и оставшаяся в истории под именем «Юстинианова чума». Эпоха античности на этом закончилась.Городские власти намерены сохранить бесценную археологическую память об этом сложном периоде. Уже принято решение, что найденные мозаики извлекут из раскопа, отреставрируют и вернут на место – они станут частью интерьера будущей станции «Агиа София».