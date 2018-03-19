Компания МТС укрепила лидерство в России. По итогам 2017 года она продолжила увеличивать отрыв от основных конкурентов по ключевым финансовым показателям. Причины - рост потребления мобильного интернета, высокие продажи смартфонов и активное использование цифровых услуг, мобильных приложений.

Компания МТС укрепила лидерство в России и по итогам 2017 года продолжила увеличивать отрыв от основных конкурентов по ключевым финансовым показателям. Причины — рост потребления мобильного интернета, высокие продажи смартфонов и активное использование цифровых услуг, в том числе мобильных приложений.Сотовый оператор МТС, согласно официальной отчетности, увеличил разрыв с "Мегафоном" и "Вымпелкомом" сразу по двум основным финансовым показателям – выручке и OIDBA. В 2017 году отрыв МТС от основных конкурентов увеличился, как и в прошлые годы, и стал рекордным за всю историю.По итогам 2017 года разрыв МТС по выручке с "Мегафоном" вырос до рекордных 94,9 миллиарда рублей по сравнению с 89 миллиардами рублей по итогам 2016 года, а с "Вымпелкомом" – до 136,4 миллиарда рублей с 128 миллиардами рублей по итогам 2016 года.По OIBDA разрыв МТС с "Мегафоном" по итогам 2017 года увеличился до 50 миллиардов рублей по сравнению с 40 миллиардами рублей по итогам 2016 года, а с "Вымпелкомом" – с 58 миллиардами рублей годом ранее до 67,5 миллиарда рублей.Причины такого роста в МТС видят в изменении потребительского поведения и ценовой конъюнктуры рынка мобильной связи – в 2017 году значительно выросла доля цифровых каналов продаж и обслуживания, повысилось качество продаж SIM-карт и увеличилось потребление мобильного интернета. По словам президента и председателя правления МТС Алексея Корня, в 2017 году компания претерпела значительную трансформацию в сторону цифровизации и развития новых направлений бизнеса. Оператор инвестировал в развитие финансовых сервисов, вышел на рынок киберспорта, приобрел контроль в разработчике облачных касс и купил двух ведущих российских билетных операторов на рынке развлечений.В конце февраля текущего года стало известно, что МТС обошла по капитализации "Мегафон" и владельца "Билайна»"- компанию VEON вместе взятых. Подсчет велся по стоимости компаний на Нью-Йоркской бирже (NYSE) — капитализация МТС составила около 12,5 миллиарда долларов, показатель "Мегафона" на Лондонской бирже (LSE) — 6,25 миллиарда долларов. Veon на Американской бирже (NASDAQ) оценивается в 5,4 миллиарда долларов.