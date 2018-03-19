По данным следствия, в декабре 2017 года 14-летняя девочка, имеющая особенности развития, познакомилась с 33-летним мужчиной, добровольно вступила с ним в интимные отношения.

В Коврове расследуют обстоятельства похищения несовершеннолетней. По данным следствия, в декабре 2017 года 14-летняя девочка, имеющая особенности развития, познакомилась с 33-летним мужчиной, добровольно вступила с ним в интимные отношения. В феврале 2018 года выяснилось, что несовершеннолетняя беременна.13 марта подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, насильно поместил ее в автомобиль и доставил в жилье своего знакомого. Рассчитывая на очередную близость, мужчина удерживал беременную девочку в чужой квартире более 12 часов. Потерпевшая сумела дозвониться до родных, и в ходе розыскных мероприятий было установлено место ее нахождения. Несовершеннолетнюю освободили, а похитителя задержали.По инициативе следствия, воспитанница коррекционного интерната находится под контролем органов системы профилактики. При рождении ребенка будет решаться вопрос о возможности его оставления на воспитание матери.Расследование продолжается.