На фасаде здания МИД Великобритании вскоре после завершения выборов президента России появилось световое изображение улыбающегося Путина, а рядом – надпись: Miss me? (Скучали по мне?). Активисты арт-группы Philosoraptors этой акцией призвали Запад уважать выбор граждан России.

На фасаде здания МИД Великобритании вскоре после завершения выборов президента России появилось световое изображение улыбающегося Путина, а рядом – надпись: "Miss me?" ("Скучали по мне?").Как отмечает RT, акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Таким образом они хотели призвать власти Британии и Запада в целом уважать выбор граждан России.Интернет-пользователи, задавшиеся вопросом, каким образом можно было организовать эту световую проекцию на здание британского внешнеполитического ведомства, предполагают, что это можно было сделать, например, из расположенного напротив Сент-Джеймсского парка.