Претендентки на участие в реалити-шоу Дом-2устроили драку. В результате 26-летняя девушка получила травму головы и попала в больницу.

Претендентки на участие в реалити-шоу "Дом-2"устроилидраку. В результате 26-летняя девушка получила травму головы и попала вбольницу.Потасовка произошла во время кастинга в Москве наулице Саморы Машела. Кандидатки что-то не поделили между собой, вспыхнула ссора,в результате которой девушку избили до потери сознания, сообщает РЕН ТВ.Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головногомозга и оставили под наблюдением. Как только барышня отошла от травм, она сразуже заявила о произошедшем в полицию.Поклонники телепроекта "Дома-2" знают, чтомордобой на телестройке уже в порядке вещей. Дерутся все со всеми: дамывырывают друг другу волосы из-за якобы недоброго взгляда, а мужчины предлагают другимучастникам шоу таким варварским способом ответить за слова.Например, Валерия Голд и Анастасия Балинская устроилиперепалку во время обсуждения хороших манер. Балинская обвиняла свою оппоненткув том, что та несправедливо называет ее "быдлом" и"лошадью", хотя она не оскорбляла Голд. Однако девушка припомнила,что за один день не раз слышала обидные слова в свой адрес.Тогда, чтобы доказать свою правоту, Анастасия бросила всоперницу пакетом из под сока. Валерия ответила броском банки с джемом. Следомполетели фрукты. Ну а закончилось все тем, что дамы оттаскали друг друга заволосы. Пикантности ситуации добавило то, что во время потасовки маленькоечерное платье Валерии Голд превратилось в футболку, обнажив ее нижнее белье. Нуа Анастасия Балинская изначально вступала в схватку в одной рубашке, накинутойна купальник.