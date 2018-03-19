Претендентки на участие в реалити-шоу Дом-2устроили
драку. В результате 26-летняя девушка получила травму головы и попала в
больницу.
Претендентки на участие в реалити-шоу "Дом-2"устроили
драку. В результате 26-летняя девушка получила травму головы и попала в
больницу.
Потасовка произошла во время кастинга в Москве на
улице Саморы Машела. Кандидатки что-то не поделили между собой, вспыхнула ссора,
в результате которой девушку избили до потери сознания, сообщает РЕН ТВ.
Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного
мозга и оставили под наблюдением. Как только барышня отошла от травм, она сразу
же заявила о произошедшем в полицию.
Поклонники телепроекта "Дома-2" знают, что
мордобой на телестройке уже в порядке вещей. Дерутся все со всеми: дамы
вырывают друг другу волосы из-за якобы недоброго взгляда, а мужчины предлагают другим
участникам шоу таким варварским способом ответить за слова.
Например, Валерия Голд и Анастасия Балинская устроили
перепалку во время обсуждения хороших манер. Балинская обвиняла свою оппонентку
в том, что та несправедливо называет ее "быдлом" и
"лошадью", хотя она не оскорбляла Голд. Однако девушка припомнила,
что за один день не раз слышала обидные слова в свой адрес.
Тогда, чтобы доказать свою правоту, Анастасия бросила в
соперницу пакетом из под сока. Валерия ответила броском банки с джемом. Следом
полетели фрукты. Ну а закончилось все тем, что дамы оттаскали друг друга за
волосы. Пикантности ситуации добавило то, что во время потасовки маленькое
черное платье Валерии Голд превратилось в футболку, обнажив ее нижнее белье. Ну
а Анастасия Балинская изначально вступала в схватку в одной рубашке, накинутой
на купальник.