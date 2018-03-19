Товарищеский поединок по футболу между сборными России и Бразилии соберет минимум 50 тысяч болельщиков, о чем гласят данные о проданных на текущий момент билетов. Эту информацию предоставил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Товарищеский поединок по футболу между сборными России и Бразилии соберет минимум 50 тысяч болельщиков, о чем гласят данные о проданных на данный момент билетов. Эту информацию предоставил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович."На данный момент реализовано 50 тысяч билетов, – сказал Карпович, слова которого приводит ТАСС. – Полагаю, что эта цифра вырастет до 60 тысяч. Погодные условия и отсутствие в составе бразильской команды Неймара наверняка повлияют на количество проданных билетов".Напомним, что матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта на московском стадионе "Лужники". Прошлый матч российской команды на московской арене собрал порядка 79 тысяч пришедших болельщиков при общей вместительности сооружения 81 тысячи зрителей. Поединок состоялся 11 ноября 2017 года и тогда подопечные Станислава Черчесова принимали сборную Аргентины (0:1).