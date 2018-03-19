Злоумышленники ворвались в ювелирный салон на Ленинградском проспекте и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, разбили витрины и похитили ювелирные изделия...

«Оперуполномоченные УВД по САО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих по подозрению в совершении разбойного нападения и кражи ювелирных украшений на общую сумму 50 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» от генерального директора одной из сетей ювелирных украшений поступило сообщение о разбое. По словам потерпевшего, четверо неизвестных ворвались в ювелирный салон на Ленинградском проспекте и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, разбили витрины и открыто похитили ювелирные изделия, после чего скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 50 миллионов рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Гурьянова сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья.По данному факту Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Полицейские Северного округа проводят мероприятия по установлению, розыску и задержанию соучастников задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29