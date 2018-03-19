У злоумышленника обнаружены и изъяты 2 свертка с наркотическим средством массой около килограмма, которые предназначались для дальнейшего сбыта...

В районе Метрогородок сотрудники патрульно-постовой службы УВД по ВАО задержали молодого человека, у которого было обнаружено около килограмма наркотиков.На Лосиноостровской улицы сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по ВАО обратили внимание на прохожего, который вел себя подозрительно.В ходе личного досмотра у 20-летнего неработающего приезжего из ближнего зарубежья обнаружены и изъяты 2 свертка из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой около 1 килограмма. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73