Пьедестал наш. Владимирские спортсмены отличились на чемпионате и первенстве России по тхэквондо в Сочи. Первое место среди юниоров завоевал Тимур Ахыев, он стал лучшим в спарринге в весовой категории 57 килограммов серебро и бронза у Никиты Храмова, он отличился сразу в двух дисциплинах спарринг и туль.

19.03.2018Пьедестал наш. Владимирские спортсмены отличились на чемпионате и первенстве России по тхэквондо в Сочи. Первое место среди юниоров завоевал Тимур Ахыев, он стал лучшим в спарринге в весовой категории 57 килограммов "серебро" и "бронза" у Никиты Храмова, он отличился сразу в двух дисциплинах "спарринг" и "туль". Иван Груздев стал победителем в спарринге среди юношей 11-13 лет. Наши спортсмены вошли в состав сборной России и примут участие в первенстве Европы.Метки: спорт, победы, чемпионат, тхэквондо