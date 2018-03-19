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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-nazvany-rossijskie-ceny-na-novyj-mitsubishi-eclipse-cross.html" target="_blank">Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross</a> - Российские дилеры Mitsubishi готовятся к запуску официальных продаж нового купеобразного кроссовера под названием Eclipse Cross. Автомобиль будет доступен у нас в пяти комплектациях по цене, сопоставимой с Outlander.