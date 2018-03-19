Исследовательское подразделение корпорации IBM опубликовало очередной ежегодный прогноз о том, какие инновационные разработки окажут наиболее заметное влияние на бизнес и общество в ближайшие пять лет. Как и в предыдущие годы, в список вошли пять зарождающихся технологий.

Исследовательское подразделение корпорации IBM опубликовало очередной ежегодный прогноз о том, какие инновационные разработки окажут наиболее заметное влияние на бизнес и общество в ближайшие пять лет. Как и в предыдущие годы, в список вошли пять зарождающихся технологий. В прогнозе фигурируют три самые "хайповые" технологические темы последних лет — блокчейн, искусственный интеллект и квантовые вычисления — однако в IBM находят им своё, оригинальное практическое применение.Блокчейн на страже интеллектуальной собственностиВ ближайшие пять лет, считают в IBM, жизнь производителей контрафактных товаров серьезно усложнится. Криптографические "якоря" — вроде считываемых кодов из микроскопических точек или крошечные компьютеры размером с крупинку соли — станут внедрять во всю продукцию, для которой существует риск подделки. Оригинальность того или иного товара на всех этапах от производства до продажи конечному покупателю будет подтверждаться записями о нем (и соответствующем "якоре") в распределенном реестре, аналогичном тому, который задействует биткоин и другие криптовалюты. Такая технология будет востребована во многих сферах — от обеспечения безопасности продуктов питания и пометки ГМО до провенанса антиквариата и предметов роскоши.Криптография на основе теории решетокПолностью избавиться от риска взлома компьютерных систем хакерами в обозримом будущем вряд ли получится. Однако в IBM работают над методами шифрования, основанными на теории решеток, которые (в отличие от методов, распространенных сегодня) будут устойчивы к взлому при помощи квантовых компьютеров. Один из таких методов компания уже направила на изучение экспертам правительства США.Мониторинг водных ресурсов автономными сенсорами и ИИЧерез пять лет, считают в IBM, небольшие автономные микроскопы, объединенные в единую сеть, помогут в реальном времени вести мониторинг состояния водных ресурсов — одного из важнейших и наименее защищенных природных сокровищ нашей планеты. Исследователи компании работают над методом, основанном на изучении планктона как естественного биологического маркера "здоровья" водоемов. Размещенные там автономные микроскопы смогут отслеживать перемещения и концентрацию планктона и передавать эти данные в "облако" для анализа при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.Выживет только непредвзятый ИИПредвзятость искусственного интеллекта станет в ближайшие годы, по мере развития технологий ИИ, значимой проблемой. Качество систем ИИ зависит напрямую от качества данных, на базе которых происходит их обучение. Тенденциозность в подборе данных может привести к необъективным результатам. В IBM разработали метод, призванный уменьшить тенденциозность в наборе данных и гарантировать, что анализирующий их ИИ сведет возможные искажения к минимуму. Кроме того, ученые компании придумали способ тестировать системы машинного обучения даже в том случае, когда данные для их тренировки отсутствуют.”IBM продемонстрировала внутренности квантового компьютерачитайте такжеКвантовые вычисления станут обычным деломВ настоящее время квантовые компьютеры пока не вышли за пределы лабораторий, где их разрабатывают. Но через пять лет, прогнозируют в IBM, квантовые вычисления будут активно использоваться многими категориями специалистов и разработчиков для решения задач, которые когда-то считались неразрешимыми. Квантовые компьютеры появятся не только в университетах, но, возможно, и в школах.