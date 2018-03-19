Покупая некоторые модели известных брендов, владелец просто теряет время и деньги, предупреждают эксперты.

Покупая некоторые модели известных брендов, владелец простотеряет время и деньги, предупреждают эксперты.В антирейтинг компании Honda исследователи внесли моделиPilot и Crosstour. Как отмечается, Honda Pilot обладает чересчур мощнымдвигателем – что затратно в плане оплаты налогов. А Honda Crosstour – не особопопулярная модель, так что у владельца возникнут проблемы с ее продажей навторичном рынке.У Mazda не задалось с кроссоверами CX-7 и CX-9 начальныхпоколений – здесь отмечен целый букет проблем, включая недостатки мотора,шумоизоляцию и дороговизну кузовного ремонта. Серьезно разочарует владельцев разработкаFord Kuga. Разочарованием станет и компактный кроссовер ASX от Mitsubishi -дорогой и тесный автомобиль с плохой шумоизоляцией.Рекомендуется к покупке у Toyota внедорожники Land Cruiser,а также седаны Camry и Corolla. Правда, последние имеют завышенную цену припокупке в салоне, которая, впрочем, отыгрывается при перепродаже, пишет В числе наиболее интересныхвариантов для покупки и последующей перепродажи специалисты называют такжеMitsubishi Pajero, Pajero Sport, пикап L200 и седан Lancer 9, а также HondaCR-V и компактный Honda Civic. Этьи автомобили хороши практически во всехгенерациях и имеют малую амортизацию при перепродаже.Рекомендуют эксперты также линейки Mazda 3 и 6 – они хороши,несмотря на дорогой кузовной ремонт. А у "Форда" эксперты рекомендуютк покупке Mondeo и Focus второго поколения.Как писали Dni.Ru, рейтинг самых дорогих автомобилей на российском рынке составили эксперты аналитического агентства "Автостат". Первую строку в нем занял лимузин Rolls-Royce Phantom – за него просят 35 865 000 рублей. Модели этой марки также на втором и третьем местах в списке: Rolls-Royce Dawn стоимостью в 28 168 000 и Rolls-Royce Ghost в 24 700 000 рублей.В первую пятерку также вошли Bentley Mulsanne по цене 23 534 000 рублей и спорткар Ferrari 812 за 22 400 000 рублей.Самым популярным у готовых раскошелиться на приличную сумму россиян стал кроссовер Bentley Bentayga стоимостью 14 059 307 рублей. В то время как упомянутые выше модели были проданы в одном-двух экземплярах, этих кроссоверов дилерам удалось сбыть целых 30 штук.