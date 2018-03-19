Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообещал сбрить
свои усы, но при одном условии – если журналист и видеоблогер Юрий Дудь, которому
экс-кандидат в президенты проиграл пари, признает на камеру, что выборы 18
марта были честными.
Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообещал сбрить
свои усы, но при одном условии – если журналист и видеоблогер Юрий Дудь, которому
экс-кандидат в президенты проиграл пари, признает на камеру, что выборы 18
марта были честными.
Юрий Дудь Instagram напомнил о своем споре с кандидатом в
президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Блогер разместил на своей страничке фотографию
советской опасной бритвы "Юбилейная" с комплектом лезвий "Балтика". Но это не
помогло – Грудинин стал выдвигать новые условия в уже проигранном им джентельменском
пари.
Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе
"вДудь" на YouTube 6 февраля. В конце программы ведущий предложил кандидату
спор: если господин Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется
налысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его
признанию, его "никто никогда не видел".
"Мы с Дудем встретимся, и как только он на камеру скажет,
что он считает, что выборы были честными, я тут же сбрею усы", – цитирует новоявленного
коммуниста URA.RU. Напомним, что до выборов Грудинин и Дудь заключили спор,
согласно которому первый должен сбрить усы, если наберет менее 15% голосов
избирателей, а второй побреется налысо, если этот показатель будет выше.
Грудинин уже признал победу действующего президента
Владимира Путина на выборах. "Я абсолютно убежден, что нынешний президент
победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", – сказал Грудинин на пресс-конференции,
добавив, что выборы не соответствовали мировым стандартам.
Между тем, похожий спор не так давно проиграл
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2014 году он сбрил свои знаменитые
усы, когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ. Отец с дочерью тогда
поспорили: Пескову казалось, что девушка
недостаточно усердно готовится к экзаменам. Пари заключили задолго до
сдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. Но Елизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папе
о данном обещании.