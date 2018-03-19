Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообещал сбрить свои усы, но при одном условии – если журналист и видеоблогер Юрий Дудь, которому экс-кандидат в президенты проиграл пари, признает на камеру, что выборы 18 марта были честными.

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообещал сбритьсвои усы, но при одном условии – если журналист и видеоблогер Юрий Дудь, которомуэкс-кандидат в президенты проиграл пари, признает на камеру, что выборы 18марта были честными.Юрий Дудь Instagram напомнил о своем споре с кандидатом впрезиденты от КПРФ Павлом Грудининым. Блогер разместил на своей страничке фотографиюсоветской опасной бритвы "Юбилейная" с комплектом лезвий "Балтика". Но это непомогло – Грудинин стал выдвигать новые условия в уже проигранном им джентельменскомпари.Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе"вДудь" на YouTube 6 февраля. В конце программы ведущий предложил кандидатуспор: если господин Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреетсяналысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по егопризнанию, его "никто никогда не видел"."Мы с Дудем встретимся, и как только он на камеру скажет,что он считает, что выборы были честными, я тут же сбрею усы", – цитирует новоявленногокоммуниста URA.RU. Напомним, что до выборов Грудинин и Дудь заключили спор,согласно которому первый должен сбрить усы, если наберет менее 15% голосовизбирателей, а второй побреется налысо, если этот показатель будет выше.Грудинин уже признал победу действующего президентаВладимира Путина на выборах. "Я абсолютно убежден, что нынешний президентпобедил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", – сказал Грудинин на пресс-конференции,добавив, что выборы не соответствовали мировым стандартам.Между тем, похожий спор не так давно проигралпресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2014 году он сбрил свои знаменитыеусы, когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ. Отец с дочерью тогдапоспорили: Пескову казалось, что девушканедостаточно усердно готовится к экзаменам. Пари заключили задолго досдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. Но Елизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папео данном обещании.