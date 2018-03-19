Телеведущая
и певица поделилась на своей страничке в Instagram очень личным снимком. На нем 32-летняя звезда в компании
подруги посетила парилку.
Телеведущая
и певица поделилась на своей страничке в Instagram очень личным снимком. На нем 32-летняя звезда в компании
подруги посетила парилку.
Ольга Бузова ежедневно радует своих поклонников новостями не только
из творческой, но и личной жизни. Девушка регулярно публикует в микроблоге
фото– и видеоотчеты.
Не стал исключением и поход
знаменитости в баню. "И – идеально. Наш вчерашний идеальный вечер
вдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписала
Ольга снимок в Instagram. На нем Бузова без косметики, в шапочке
для парилки и с бокалом в руке.
Отметим, знаменитость
любит эпатировать публику своим поведением. Ранее поющая ведущая без одежды
вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом девушка
презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной
страничке в Instagram.
Многочисленные
подписчики неоднозначно отнеслись к свежей публикации поющей ведущей. В
частности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили как
неподходящее.
Напомним, во время
выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно
приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой
ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву
Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз
"растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает
выступать.