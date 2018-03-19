Телеведущая и певица поделилась на своей страничке в Instagram очень личным снимком. На нем 32-летняя звезда в компании подруги посетила парилку.

Телеведущаяи певица поделилась на своей страничке в Instagram очень личным снимком. На нем 32-летняя звезда в компанииподруги посетила парилку.Ольга Бузова ежедневно радует своих поклонников новостями не толькоиз творческой, но и личной жизни. Девушка регулярно публикует в микроблогефото– и видеоотчеты.Не стал исключением и походзнаменитости в баню. "И – идеально. Наш вчерашний идеальный вечервдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписалаОльга снимок в Instagram. На нем Бузова без косметики, в шапочкедля парилки и с бокалом в руке.Отметим, знаменитостьлюбит эпатировать публику своим поведением. Ранее поющая ведущая без одеждывышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом девушкапрезентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальнойстраничке в Instagram.Многочисленныеподписчики неоднозначно отнеслись к свежей публикации поющей ведущей. Вчастности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили какнеподходящее.Напомним, во времявыступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачноприземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правойноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в МосквуОльга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз"растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжаетвыступать.