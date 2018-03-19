Напомним, на минувшей неделе в сети появилась информация о том, что воспитатель после прогулки детей забыла одного из воспитанников на улице.

Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего в детском саду Александрова. Напомним, на минувшей неделе в сети появилась информация о том, что воспитатель после прогулки детей забыла одного из воспитанников на улице. В итоге полуторагодовалый мальчик на протяжении 20 минут на 15-градусном морозе плакал и стучался в закрытые двери учреждения. Происходящее засняли на камеру жители соседнего дома.Однако проверка показала, что 15 марта воспитатель и её помощник вывели 22 ребенка на прогулку. Спустя полчаса детей завели обратно. Обнаружив, что нет одного малыша, воспитатель выбежала на улицу и забрала мальчика. Таким образом, Славик находился один не более 5 минут.Автор видео - молодая женщина, не стала отрицать, что из окна своей квартиры увидела мальчика, за которым примерно через 5 минут вышла воспитатель. С её слов, комментарии СМИ к видео – это домыслы журналистов.Проверка по данному факту продолжается.