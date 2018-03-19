× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-novyj-krossover-renault-dlya-rossii-budet-poxozh-na-bmw.html" target="_blank">Новый кроссовер Renault для России будет похож на BMW</a> - Компания Renault готовится представить совершенно новую модель, которая будет построена на платформе Дастера. И уже нашла свое подтверждение информация о том, что внешность кроссовера будет выполнена в стиле кросс-купе.