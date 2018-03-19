Специалисты антивирусной компании Symantec обнаружили новый вариант вируса Android.Fakebank, инфицирующего смартфгоны на мобильной платформе Google. Отличается новая версия зловреда способностью перехватывать звонки пользователя в банк, перенаправляя их на номер мошенников, и маскировать звонки от мошенников под звонки из банка.

Специалисты антивирусной компании Symantec обнаружили новый вариант вируса Android.Fakebank, инфицирующего смартфгоны на мобильной платформе Google. Отличается новая версия "зловреда" способностью перехватывать звонки пользователя в банк, перенаправляя их на номер мошенников, и маскировать звонки от мошенников под звонки из банка.В Symantec сообщили, что на данный момент обнаружили уже 22 приложения, инфицированных новой версией Fakebank. Распространяются они через альтернативные магазины приложений, а также через социальные сети, причем преимущественно в Южной Корее.Обнаруживавшиеся ранее версии Fakebank умели перехватывать банковские SMS, записывать звонки клиентов в банк, а также отображать поддельные страницы входа в системы интернет-банкинга. Новинка также умеет перехватывать исходящие и входящие звонки. Общаясь с пользователем, мошенники могут получить от него информацию, которая затем будет использована для выведения средств с его счета.”Google: Android теперь такой же безопасный, как iOSчитайте такжеПосле установки Fakebank отсылает на контролирующий сервер данные о смартфоне и персональные сведения о пользователе. После этого программа получает конфигурационный файл, содержащий номера телефона банка и мошенников — когда пользователь попытается позвонить в банк, звонок будет незаметно для него перенаправлен на номер мошенников, распространяющих вирус.Проще всего новому вирусу заражать смартфоны с версиями Android 5 и более старыми: в них используемые для обмана пользователя разрешения приложение может получить, не запрашивая их непосредственно у пользователя. Эксперты рекомендуют никогда не устанавливать приложений из неофициальных источников и не отказываться от предлагаемых производителем устройства обновлений ПО.