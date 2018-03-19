Парламентская ассамблея ОБСЕ глубоко разочарована, что власти Украины не создали условий для нормального голосования на выборах президента РФ. Вице-президент ПА ОБСЕ Мариэтта Тидэй сказала, что Украина нарушила фундаментальное право граждан.

Украина нарушила фундаментальное право россиян проголосовать на выборах президента. Об этом заявила вице-президент Парламентской ассамблеи, глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй на пресс-конференции в Москве."Как вице-президент ПА ОБСЕ, как член парламента, как тот, кто верит в значимость демократических прав и как избиратель я глубоко разочарована тем, что украинские власти вчера не обеспечили необходимые условия для голосования российских граждан, проживающих на Украине", — заявила она.Тидэй сказала, что понимает "сложную ситуацию" в отношениях России и Украины, но, по ее мнению, право граждан голосовать "не должно быть жертвой конфликта правительств".18 марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, напоминает РИА Новости. Охрана избирательных участков была усилена, так как националисты и радикалы заранее заявляли об акциях. Россиянам они хотели устроить, как сами выражались, "коридор позора". В итоге проголосовать смогли лишь сотрудники диппредставительств.В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно и противоречит международным правозащитным нормам. Президент Владимир Путин назвал произошедшее безобразием, но сказал, что Россия никак не будет отвечать на это."Для нас Украина и украинский народ — это братский народ. Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, для того чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома", — подчеркнул Путин.