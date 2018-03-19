Пассажиры такси отказались оплачивать проезд. Угрожая предметом, похожим на электрошокер, злоумышленники похитили мобильный телефон и денежные средства водителя...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Рязанский задержали двоих приезжих по подозрению в разбойном нападении на водителя такси.В территориальный отдел полиции обратился 27-летний водитель такси. По словам потерпевшего, в его машину сели двое мужчин, когда он прибыл по вызову на одну из улиц столицы. По окончании поездки на Зеленодольской улице пассажиры отказались оплачивать проезд. Более того, угрожая предметом, похожим на электрошокер, злоумышленники похитили мобильный телефон и денежные средства потерпевшего. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в съемной квартире на Зеленодольской улице. Ими оказались 21-летний и 23-летний приезжие из ближнего зарубежья. В ходе обыска по месту жительства сотрудники полиции обнаружили похищенный мобильный телефон. Деньгами подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Рязанский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18