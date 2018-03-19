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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-orlova-progolosovala-s-zamom-ministra.html" target="_blank">Орлова проголосовала с замом министра</a> - Итак россияне сделали свой выбор. В том числе, владимирцы. Напомню, явка по нашей области составила 65 %. И одной из первых на избирательный участок пришла Светлана Орлова. Она проголосовала в Юрьевецком ДК. Губернатор, как и все избиратели, предъявила документы и получила бюллетень. После голосования отправилась на презентацию футбольного меню, которое готовится Владимирскими кулинарами к Чемпионату мира по футболу.