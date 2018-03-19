Итак россияне сделали свой выбор. В том числе, владимирцы. Напомню, явка по нашей области составила 65 %. И одной из первых на избирательный участок пришла Светлана Орлова. Она проголосовала в Юрьевецком ДК. Губернатор, как и все избиратели, предъявила документы и получила бюллетень. После голосования отправилась на презентацию футбольного меню, которое готовится Владимирскими кулинарами к Чемпионату мира по футболу.
19.03.2018
Итак россияне сделали свой выбор. В том числе, владимирцы. Напомню, явка по нашей области составила 65 %. И одной из первых на избирательный участок пришла Светлана Орлова
. Она проголосовала в Юрьевецком ДК. Губернатор, как и все избиратели, предъявила документы и получила бюллетень. После голосования отправилась на презентацию "футбольного меню", которое готовится Владимирскими кулинарами к Чемпионату мира по футболу. Дегустация проходила прямо в стенах ДК. А сопровождала губернатора заместитель министра спорта Наталья Паршикова. Высокопоставленный чиновник находится во Владимире в командировке. Поэтому, чтобы проголосовать она взяла открепительный талон. Паршикова рассказала, как голосовали российские паралимпийцы в Корее. А глава 33 региона отметила высокую явку в утренние часы.
Светлана Орлова
, губернатор области: "На 9 часов у нас проголосовало 4%. Раньше мы собирали данные на 10, ну, сейчас вот на 9 утра уже 4%. Думаю, что настроение у людей хорошее. Все идут так радостно. Здесь идёт хорошая торговля. Подошли, посмотрели. Даже Собинский район приехал сюда. Идут семьями, с детишками, настроение у людей хорошее".
Наталья Паршикова, статс-секретарь, зам. министра спорта РФ: "Могу сказать, что все спортсмены, все члены сборной команды страны где бы сегодня не находились, а наша паралимпийская сборная команда находится сегодня в Корее. Там закрываются Паралимпийские игры. И они тоже сегодня проголосовали в нашей дип. миссии. Поэтому, конечно, явка, которую мы сейчас тут видим очень радует. Ведь каждый несёт ответственность за себя, за свою семью и страну".
Метки: Орлова, губернатор, губерния, область, регион, выборы, голосование, избиратели