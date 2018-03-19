Некоторые владимирцы, как выяснили мои коллеги, остались недовольны результатом своего волеизъявления. Дело в том, что на отдельных участках Владимира были установлены электронные системы для голосования. Большинство избирателей, конечно, разобрались с техникой, но не все. Можно ли было исправить неверный клик? И как удобнее было работать членам избирательных комиссий? Узнала Валентина Мартынова.
19.03.2018
Некоторые владимирцы, как выяснили мои коллеги, остались недовольны результатом своего волеизъявления. Дело в том, что на отдельных участках Владимира были установлены электронные системы для голосования. Большинство избирателей, конечно, разобрались с техникой, но не все. Можно ли было исправить неверный клик? И как удобнее было работать членам избирательных комиссий? Узнала Валентина Мартынова.