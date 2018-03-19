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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-osobennosti-elektronnogo-i-bumazhnogo-golosovaniya.html" target="_blank">Особенности электронного и бумажного голосования</a> - Некоторые владимирцы, как выяснили мои коллеги, остались недовольны результатом своего волеизъявления. Дело в том, что на отдельных участках Владимира были установлены электронные системы для голосования. Большинство избирателей, конечно, разобрались с техникой, но не все. Можно ли было исправить неверный клик? И как удобнее было работать членам избирательных комиссий? Узнала Валентина Мартынова.