В Солсбери приехали инспекторы Организации по запрещению химоружия. Они начали осмотр мест, где был в день отравления полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Эксперты возьмут собственные образцы воздуха в доме Скрипаля, в пабе и ресторане, в автомобиле, а также анализы Скрипалей.

В Солсбери приехали инспекторы Организации по запрещению химоружия. Они начали осмотр мест, где был в день отравления полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Эксперты возьмут собственные образцы воздуха в доме Скрипаля, в пабе и ресторане Zizzi, в автомобиле, а также анализы Скрипалей.Лондон пригласил экспертов Организации по запрещению химического оружия исследовать образцы используемого при отравлении Скрипалей вещества, сообщает РИА Новости. Работавший на британскую MI6 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились 4 марта. Их обнаружила на скамейке у торгового центра в Солсбери случайная прохожая. Сейчас они находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что россиянка и осужденных в России за шпионаж агент MI6 были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Она обвинила в причастности к отравлению Москву.Однако, в России все обвинения отвергают. Россия в 2017 году уничтожила все запасы химического оружия, которые были когда-либо на ее территории. Более того, "Новичок" никогда в России не производился. По одной из версий, "Новичок" – это название операции КГБ СССР по выявлению крота. Дезинформация была распространена среди узкого круга подозреваемых в шпионаже на иностранные разведки. Всплыла только информация о "Новичке", которую стал распространять Вил Мирзоянов. Он никогда не занимался разработкой химического оружия. От секретной работы Мирзоянова отстранили. И не препятствовали его отъезду в США.Формулу "Новичка" и технологию производства яда из пестицидов и минеральных удобрений Вил Мирзоянов опубликовал в своей книге, которую он издал на английском языке. Таким образом, он фактически предложил всем желающим посоревноваться в производстве отравляющего вещества. Запад, по некоторым данным, потратил на разработку мифического "Новичка" 10 миллиардов долларов.Бывший посол Великобритании в Узбекистане, а ныне правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей подчеркнул, что эксперты из лаборатории Портон-Даун, которая находится всего в 13 километрах от Солсбери, исследующие яд, отказались засвидетельствовать то, что он произведен в России. Они согласились лишь на формулировку "типа, разработанного (или разрабатываемого) в России" (of a type developed by Russia). Он напомнил, что Россия свои запасы химоружия уничтожила, но химоружие остается у США, а сколько его у Израиля — это не знают даже специалисты Организации по запрещению химоружия, поскольку Израиль не входит в эту организацию. Мюррей сравнивает историю с так называемым "Новичком" с аферой по поводу якобы найденного в свое время в Ираке оружия массового поражения. Давление, которое тогда оказывалось на сотрудников Форин-офиса и других британских госслужащих с целью заручиться поддержкой Лондона в деле с "иракским досье", по его словам, аналогично нынешнему.