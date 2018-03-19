Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего из Стамбула в Израиль, задержался на три часа из-за неудачной шутки пассажиров, которые при посадке громко обсуждали, что везут взрывчатку. Одна из стюардесс, услышав разговор, сообщила об этом капитану корабля.

Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего из Стамбула в Израиль, задержался на три часа из-за неудачной шутки пассажиров, которые при посадке громко обсуждали, что "везут взрывчатку". Одна из стюардесс, услышав разговор, сообщила об этом капитану корабля.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Jerusalem Post, пассажиров-шутников в итоге сняли с рейса для допроса, ими оказались три гражданина Израиля. Рейс пришлось отложить.После допроса и проверки содержимого багажа, нарушителей порядка отпустили, и они вылетели в Израиль следующим рейсом. Были ли шутники оштрафованы – не сообщается.