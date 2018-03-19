Машина сбила пешехода, попытавшегося перебежать дорогу неподалеку от станции метро Марьино. Степень тяжести травм, полученных пострадавшим, не уточнятся, однако, как видно на записи, для его эвакуации был задействован вертолет.

Легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть, около станции метро "Марьино" на юго-востоке столицы.Инцидент, произошедший после полудня в воскресенье, 18 марта, попал в объектив городской камеры наблюдения.Через некоторое время после ДТП на место аварии прибыл вертолет, доставивший пострадавшего в лечебное учреждение.Степень тяжести травм, полученных пешеходом, не уточняется.