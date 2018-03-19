Дмитрий Песков отказался делиться опытом с Павлом Грудининым.
Переживший в свое время потерю усов пресс-секретарь президента России не смог
ничего посоветовать проигравшему выборное пари кандидату от КПРФ.
Дмитрий Песков отказался делиться опытом с Павлом Грудининым.
Переживший в свое время потерю усов пресс-секретарь президента России не смог
ничего посоветовать проигравшему выборное пари кандидату от КПРФ.
Как сбривать усы после проигрыша пари – Павел Грудинин
должен решить сам. Дмитрий Песков считает, что он не вправе навязываться с
советами политику – несмотря на то, что сам имеет опыт в таких делах.
Пресс-секретарь президента России сбрил свои знаменитые усы,
когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ в 2014 году. Отец с дочерью тогда
поспорили: Пескову казалось, что девушка недостаточно усердно готовится к сдаче
экзаменов. Пари заключили задолго до сдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. Но
Елизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папе о данном обещании. Так что усы
Дмитрию Пескову пришлось сбрить.
А вот советовать другим пресс-секретарь не хочет. "Не
могу в личном плане это делать, совет давать. Не думаю, что имею на это право.
Это может потребовать только тот, кому обещал", – заявил Песков. В то же
время, признался представитель Кремля, ему исполнить обещанное не составило труда, передает Life.ru.
Как писали Dni.Ru, журналист Юрий Дудь
предложил политику для косметической процедуры советскую бритву
"Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил в своем Instagram.
Пари было заключено во время интервью с кандидатом в
президенты Павлом Грудининым, которое вышло на канале Юрия Дудя на YouTube в
начале февраля. Под конец долгого разговора стороны заключили пари.
Грудинин был уверен, что наберет как минимум 15% голосов,
Дудь в этом сомневался. Блогер и политик договорились: если кандидат от КПРФ
набирает больше 15% – Юрий бреется наголо, если же результат будет меньше 15 –
Павел сбривает усы. Финальный результат Грудинина – чуть более 11%.