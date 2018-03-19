Дмитрий Песков отказался делиться опытом с Павлом Грудининым. Переживший в свое время потерю усов пресс-секретарь президента России не смог ничего посоветовать проигравшему выборное пари кандидату от КПРФ.

Дмитрий Песков отказался делиться опытом с Павлом Грудининым.Переживший в свое время потерю усов пресс-секретарь президента России не смогничего посоветовать проигравшему выборное пари кандидату от КПРФ.Как сбривать усы после проигрыша пари – Павел Грудининдолжен решить сам. Дмитрий Песков считает, что он не вправе навязываться ссоветами политику – несмотря на то, что сам имеет опыт в таких делах.Пресс-секретарь президента России сбрил свои знаменитые усы,когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ в 2014 году. Отец с дочерью тогдапоспорили: Пескову казалось, что девушка недостаточно усердно готовится к сдачеэкзаменов. Пари заключили задолго до сдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. НоЕлизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папе о данном обещании. Так что усыДмитрию Пескову пришлось сбрить.А вот советовать другим пресс-секретарь не хочет. "Немогу в личном плане это делать, совет давать. Не думаю, что имею на это право.Это может потребовать только тот, кому обещал", – заявил Песков. В то жевремя, признался представитель Кремля, ему исполнить обещанное не составило труда, передает Life.ru.Как писали Dni.Ru, журналист Юрий Дудьпредложил политику для косметической процедуры советскую бритву"Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил в своем Instagram.Пари было заключено во время интервью с кандидатом впрезиденты Павлом Грудининым, которое вышло на канале Юрия Дудя на YouTube вначале февраля. Под конец долгого разговора стороны заключили пари.Грудинин был уверен, что наберет как минимум 15% голосов,Дудь в этом сомневался. Блогер и политик договорились: если кандидат от КПРФнабирает больше 15% – Юрий бреется наголо, если же результат будет меньше 15 –Павел сбривает усы. Финальный результат Грудинина – чуть более 11%.