В западных СМИ появилась информация о том, что голливудские актеры и экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют воссоединиться. Известно, что у них есть общие интересы в бизнесе.

В западных СМИ появилась информация о том, чтоголливудские актеры и экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируютвоссоединиться. Известно, что у них есть общие интересы в бизнесе.После того как Энистон решиларасстаться с Джастином Теру, пользователи Сети начали строить догадки по поводуее совместного будущего с Брэдом Питтом, находящемся в бракоразводном процессес Анджелиной Джоли. Оказалось, что Дженнифер и Брэд могут стать деловымипартнерами.Дело в том, что Питт ещево время пятилетнего брака с Энистон основал продюсерскую компанию Plan BEntertainment. Актриса планирует присоединиться к команде холдинга, сообщает Yahoo7 Be. Вместе с тем, по словам инсайдера, которыйзнает эту звездную парочку не один десяток лет, химия между ними никуда неисчезла.Ранее появиласьинформация о том, что знаменитый голливудский сердцеед начал встречаться сколлегой по творческому цеху Деми Мур. Благодаря усилиям артистки экс-супругАнджелины Джоли стал спокойным и сдержанным.Звезды довольно долгобыли друзьями, а теперь у них появились совместные интересы. Они вместезанимаются йогой и ведут здоровый образ жизни. Актриса надеется на развитие ихотношений в будущем, поэтому стала помогать другу в борьбе с депрессией после разрывас Джоли.Напомним, Джоли и Питтзаявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина,указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.