В западных СМИ появилась информация о том, что
голливудские актеры и экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют
воссоединиться. Известно, что у них есть общие интересы в бизнесе.
В западных СМИ появилась информация о том, что
голливудские актеры и экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют
воссоединиться. Известно, что у них есть общие интересы в бизнесе.
После того как Энистон решила
расстаться с Джастином Теру, пользователи Сети начали строить догадки по поводу
ее совместного будущего с Брэдом Питтом, находящемся в бракоразводном процессе
с Анджелиной Джоли. Оказалось, что Дженнифер и Брэд могут стать деловыми
партнерами.
Дело в том, что Питт еще
во время пятилетнего брака с Энистон основал продюсерскую компанию Plan B
Entertainment. Актриса планирует присоединиться к команде холдинга, сообщает Yahoo7 Be. Вместе с тем, по словам инсайдера, который
знает эту звездную парочку не один десяток лет, химия между ними никуда не
исчезла.
Ранее появилась
информация о том, что знаменитый голливудский сердцеед начал встречаться с
коллегой по творческому цеху Деми Мур. Благодаря усилиям артистки экс-супруг
Анджелины Джоли стал спокойным и сдержанным.
Звезды довольно долго
были друзьями, а теперь у них появились совместные интересы. Они вместе
занимаются йогой и ведут здоровый образ жизни. Актриса надеется на развитие их
отношений в будущем, поэтому стала помогать другу в борьбе с депрессией после разрыва
с Джоли.
Напомним, Джоли и Питт
заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина,
указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.