У президента России Владимира Путина, одержавшего уверенную победу на прошедших накануне выборах главы государства, есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У президента России Владимира Путина, одержавшего увереннуюпобеду на прошедших накануне выборах главы государства, есть понятный,последовательный и впечатляющий план по развитию страны. Об этом заявил егопресс-секретарь Дмитрий Песков.По словам представителя главы государства, об этом президентговорил еще в послании Федеральному собранию. "Вы знаете, что этоплан, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня порученийпрезидента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая "дорожная карта", – сказал Песков.Он подчеркнул, что реализация плана предполагает серьезнуюконцентрацию Путина на внутренней повестке, на том, чтобы страна развивалась спомощью имеющегося потенциала, а также на основе возможностей, которыееще предстоит открыть.Также пресс-секретарь президента высказался об одной изсамых актуальных тем на внешнеполитическом фронте – отношениях сВеликобританией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Песковзаверил, что говорить о влиянии международных проблем на внутриполитическуюповестку в России не приходится. "Здесь абсолютнаясамодостаточность", – добавил представитель Кремля.Накануне в России состоялись очередные президентские выборы.На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Большинство из них выдвигались от партий, тогда какВладимир Путин шел в качестве самовыдвиженца.В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссияогласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путиннабрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ ПавелГрудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократическойпартии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итогиголосования станут известны в течение десяти дней.Спустя несколько часов после оглашения первых результатовВладимир Путин дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих дальнейшихшагах. Помимо прочего, речь зашла о недавнем инциденте с отравлением бывшегосотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.Глава государства поставил под сомнение заявленияофициальных лиц Соединенного Королевства о том, что былоприменено боевое отравляющее вещество. "Если бы это было боевое отравляющеевещество, люди, конечно, погибли бы на месте", – сказал он. Скрипаль же выжил и находится в больнице. Путин подчеркнул, что Россияуничтожила все свое химоружие под контролем международных наблюдателей.