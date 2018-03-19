У президента России Владимира Путина, одержавшего уверенную
победу на прошедших накануне выборах главы государства, есть понятный,
последовательный и впечатляющий план по развитию страны. Об этом заявил его
пресс-секретарь Дмитрий Песков.
У президента России Владимира Путина, одержавшего уверенную
победу на прошедших накануне выборах главы государства, есть понятный,
последовательный и впечатляющий план по развитию страны. Об этом заявил его
пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам представителя главы государства, об этом президент
говорил еще в послании Федеральному собранию. "Вы знаете, что это
план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений
президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая "дорожная карта", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что реализация плана предполагает серьезную
концентрацию Путина на внутренней повестке, на том, чтобы страна развивалась с
помощью имеющегося потенциала, а также на основе возможностей, которые
еще предстоит открыть.
Также пресс-секретарь президента высказался об одной из
самых актуальных тем на внешнеполитическом фронте – отношениях с
Великобританией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Песков
заверил, что говорить о влиянии международных проблем на внутриполитическую
повестку в России не приходится. "Здесь абсолютная
самодостаточность", – добавил представитель Кремля.
Накануне в России состоялись очередные президентские выборы.
На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Большинство из них выдвигались от партий, тогда как
Владимир Путин шел в качестве самовыдвиженца.
В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия
огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путин
набрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел
Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической
партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итоги
голосования станут известны в течение десяти дней.
Спустя несколько часов после оглашения первых результатов
Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих дальнейших
шагах. Помимо прочего, речь зашла о недавнем инциденте с отравлением бывшего
сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Глава государства поставил под сомнение заявления
официальных лиц Соединенного Королевства о том, что было
применено боевое отравляющее вещество. "Если бы это было боевое отравляющее
вещество, люди, конечно, погибли бы на месте", – сказал он. Скрипаль же выжил и находится в больнице. Путин подчеркнул, что Россия
уничтожила все свое химоружие под контролем международных наблюдателей.