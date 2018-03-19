В 2017 году в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) диспансеризацию прошли более 3,7 млн клиентов ВТБ Медицинское страхование, из них 2,1 млн (60%) составляют женщины, 1,6 млн ..

В 2017 году в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) диспансеризацию прошли более 3,7 млн клиентов ВТБ Медицинское страхование, из них 2,1 млн (60%) составляют женщины, 1,6 млн (40%) – мужчины. Общая сумма оказанных услуг превысила 6,1 млрд рублей, что почти на 20% больше по сравнению с 2016 годом.Наибольшее количество граждан, прошедших диспансеризацию в прошлом году, зафиксировано в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тамбове, Новосибирске, Дагестане, Воронеже, Омске, Кирове, Красноярске и Ставрополе.Диспансеризация - это комплекс медицинских мероприятий, направленных на выявление и предупреждение развития различных заболеваний. Диспансеризация проводится по полисам ОМС бесплатно один раз в 3 года.«Наше государство дает возможность гражданам, имеющим полис ОМС, регулярно и совершенно бесплатно проходить полное обследование организма – диспансеризацию. Это позволяет выявить заболевания и предрасположенность к их развитию, а значит, во время начать профилактику и лечение. Целью диспансеризации является повышение общего уровня здоровья нации, - комментирует Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование. - Наша страховая компания проводит постоянную работу по информированию клиентов об их правах и возможностях, которые им предоставляет система ОМС, в том числе о праве на прохождение бесплатной диспансеризации и профилактических осмотров».