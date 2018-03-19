Выборы-2018 удивили высокой явкой в крупных городах, где избиратель обычно менее активен, чем в глубинке. К примеру, в Москве на участки пришли практически 60 процентов избирателей - в полтора раза больше, чем прогнозировали социологи. В Петербурге - почти 64 процента.

Выборы-2018 удивили высокой явкой в крупных городах, где избиратель обычно менее активен, чем в глубинке. К примеру, в Москве на участки пришли практически 60 процентов избирателей — в полтора раза больше, чем прогнозировали социологи. В Петербурге — почти 64 процента. Но всероссийский рекорд в этот раз установила Тува. Здесь проголосовали без малого 94 процента граждан. Результат выше 90 процентов показали также Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария и Чечня. Эти цифры говорят о том, что в результате кампании кандидатам, и в первую очередь победителю, удалось мобилизовать избирателя. Получен кредит доверия.35 тысяч человек собрались на Манежной площади Москвы в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. И убедительная победа на выборах — именно в этот день."Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать также напряженно, также ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да!" – обращается к собравшимся Путин."Количество людей очень радует. Значит, мои чувства не одиноки. Значит, что не только мне так важен выбор!" – отмечает народный артист России Николай Цискаридзе, который представлял Путина как доверенное лицо.За Владимира Путина свои голоса отдали больше 56 миллионов человек. Такого не было ни в 2000 году — 39 миллионов 585 тысяч, ни в 2004 году — 49 миллионов 565 тысяч, ни в 2012 году — 45 миллионов 602 тысячи! И эта колоссальная поддержка, подчеркивает Путин уже в своем предвыборном штабе, должна помочь изменить жизнь в стране."Перед нами стоят очень сложные, непростые задачи. И нам нужно не просто их решать, как обычно, в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв, рывок. Мы можем это сделать. У нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — призвал своих сторонников Путин.Общаясь со своими доверенными лицами, Владимир Путин говорил о расширенной команде, имея в виду то, что в будущем он рассчитывает в том числе и на них."Эмоция одна — надо завтра идти уже пахать, работать. И другого я не вижу", — настраивается двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.- Народ говорит, вот бы как армия, еще экономику, Владимир Владимирович, поднять. Давайте вместе это сделаем, — призывают на встрече Путина с волонтерами."Очень рассчитываю на то, что все политические силы будут руководствоваться не клановыми, не партийными интересами, не групповыми, а общенациональными. Это очень важно", — соглашается Владимир Путин."Президент поручил нам, вместе с советом по культуре, самим приготовить закон о культуре. Который должен изменить положение, которое сейчас не очень. Соответственно, теперь мы будет продолжать это делать", — продолжает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."Мы стали вызывать интерес к самим себе! Нам стало интересно смотреть на себя, смотреть на своих отцов, на своих дедов. Понимаете?" – интересуется народный артист Владимир Машков.А журналисты уже интересуются следующими шагами: когда и каким будет правительство?- Определись ли вы уже с кандидатурой нового премьер-министра, и может ли это быть Дмитрий Медведев? И второй вопрос. Есть ли у вас планы в течение вашего нынешнего нового президентского срока проводить какую-нибудь конституционную реформу?"Я пока никаких реформ не планирую конституционных. Что касается председателя правительства, правительства в целом, то я, конечно, об этом думаю. Но предметно начинаю думать об этом с сегодняшнего дня", — признался Владимир Путин.- Вы допускаете для себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 году?"Послушайте меня. Мне кажется, что то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я, что, до ста лет что ли буду сидеть?" – обращается к журналисту Путин.Украинские власти так и не дали нормально проголосовать россиянам на своей территории. Президента спросили: будем ли мы отвечать?"Это безобразие! Это нарушение всех общепринятых международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ, я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", — заявил Путин.Спрашивают и о реакции на британские обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля."Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. У России нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем, сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Поэтому мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали, готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", — подчеркнул в ответ президент России."Чем больше на нас пытаются давить, тем больше мы консолидируемся. Это во-первых. Во-вторых, я совершенно убежден, что сегодня Путин — это единственный лидер в мировой политике, в мировой политике, у которого да есть да, нет есть нет, который не обещает того, что не может сделать, а то, что обещает, то старается сделать", — добавил о Путине народный артист РСФСР Никита Михалков.- В ближайшие 6 лет мы увидим какого-то нового Владимира Путина или прежнего? – поинтересовался у избранного президента Андрей Колесников."Все течет, все меняется. Спасибо вам!" – расплывчато ответил Путин.Отдельная благодарность от Путина — волонтерам. Это 23 тысячи неравнодушных людей, которые теперь тоже стали командой. И подпись под общим словом победа, как итог этой ночи и всей кампании.