Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передумал вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров Герхарда Шредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же после объявления победы Владимира Путина на президентских выборах в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передумалвводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров ГерхардаШредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же послеобъявления победы Владимира Путина на президентских выборах в России.Что отрезвило господина Климкина на самом деле не важно. Политикапротиворечащих заявлений не нова для украинскихгосчиновников. Ранее Климкин в беседе с немецким изданием Bild заявил, что Евросоюздолжен рассмотреть план действий в отношении Шредера, который, по мнению главыукраинского внешнеполитического ведомства, является важнейшим лоббистом Путина.Ло того, как Климкин поменял свое мнение, ему успела ответитьканцлер ФРГ Ангела Меркель. Она решительно заявила, что в Германии никто небудет вводить какие-либо санкции в отношении бывшего руководителя страны,73-летнего Шредера.Напомним, что в сентябре 2017 года Герхарда Шредера избралипредседателем совета директоров российской компании "Роснефть". В Германии он защищаетинтересы проекта "Северный поток – 2", причем, как писала в конце 2017года немецкая Der Tagesspiegel, политик пользуется не только своимиполномочиями на должности главы совета директоров газопровода, но и старымисвязями.На пути успешной реализации масштабного проекта сейчас стоятСША и Украина. Да и Еврокомиссия настроена скептически, так как считает, чтогазопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывести изэксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.Немецкое издание полгода назад писало, что Шредер вновь ивновь хвалит Путина и критикует политику Германии в отношении России. Вкачестве яркого примера в статье приводится совместный ужин экс-канцлера сВладимиром Путиным в Санкт-Петербурге.