Единственный президент, которого может избирать Крым, – это
президент Украины. Выборы, прошедшие на полуострове 18 марта, незаконны,
заявил Петр Порошенко. В Москве на эти выступления заметили, что мнение
украинского лидера Россию не волнует.
Единственный президент, которого может избирать Крым, – это
президент Украины. Выборы, прошедшие на полуострове 18 марта, незаконны,
заявил Петр Порошенко. В Москве на эти выступления заметили, что мнение
украинского лидера Россию не волнует.
Петр Порошенко в последние несколько дней получил заверения
от своих партнеров на Западе в том, что они не признают результаты
голосования на выборах президента России в Крыму. Украинский президент "не
сомневается" в том, что крымчане будут выбирать только главу государства
Украина.
Пока украинский лидер демонстрирует свою уверенность в западной поддержке, Крым
уже выбрал своего президента. По предварительным итогам голосования 18 марта, Владимир
Путин в Крыму набирает 91,7%, в Севастополе – 91,2% голосов. Сергею Бабурину
отдали свои голоса 0,2% жителей региона, Павлу Грудинину – 2,27%, Владимиру
Жириновскому – 1,87%, Ксении Собчак – 1,88%, Максиму Сурайкину – 0,21%, Борису
Титову – 0,42%, Григорию Явлинскому – 0,56%.
Заявления украинского президента прокомментировали в Совете
Федерации. Там отметили, что ни мнение Порошенко, ни заявления его западных
друзей о выборах в России никого не волнуют.
"Нам все равно, признают ли Порошенко и его союзники
или не признают выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым —
территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбирают
президента по российским законам. Поэтому мнение Порошенко и его союзников в
этом плане нас не интересует", – цитирует RT первого зампреда комитета по
международным делам Владимира Джабарова.
Тем временем ЦИК обработал 99% протоколов. Расстановка сил
не изменилась: действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах
президента России, набрав 76,65% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин -
11,82%, на третьем месте Владимир Жириновский – 5,68%.
Ксения Собчак получила 1,66% голосов избирателей, Григорий
Явлинский – 1,04%. Менее одного процента набрали Борис Титов, Максим Сурайкин и
Сергей Бабурин.