Единственный президент, которого может избирать Крым, – это президент Украины. Выборы, прошедшие на полуострове 18 марта, незаконны, заявил Петр Порошенко. В Москве на эти выступления заметили, что мнение украинского лидера Россию не волнует.

Единственный президент, которого может избирать Крым, – этопрезидент Украины. Выборы, прошедшие на полуострове 18 марта, незаконны,заявил Петр Порошенко. В Москве на эти выступления заметили, что мнениеукраинского лидера Россию не волнует.Петр Порошенко в последние несколько дней получил заверенияот своих партнеров на Западе в том, что они не признают результатыголосования на выборах президента России в Крыму. Украинский президент "несомневается" в том, что крымчане будут выбирать только главу государстваУкраина.Пока украинский лидер демонстрирует свою уверенность в западной поддержке, Крымуже выбрал своего президента. По предварительным итогам голосования 18 марта, ВладимирПутин в Крыму набирает 91,7%, в Севастополе – 91,2% голосов. Сергею Бабуринуотдали свои голоса 0,2% жителей региона, Павлу Грудинину – 2,27%, ВладимируЖириновскому – 1,87%, Ксении Собчак – 1,88%, Максиму Сурайкину – 0,21%, БорисуТитову – 0,42%, Григорию Явлинскому – 0,56%.Заявления украинского президента прокомментировали в СоветеФедерации. Там отметили, что ни мнение Порошенко, ни заявления его западныхдрузей о выборах в России никого не волнуют."Нам все равно, признают ли Порошенко и его союзникиили не признают выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым —территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбираютпрезидента по российским законам. Поэтому мнение Порошенко и его союзников вэтом плане нас не интересует", – цитирует RT первого зампреда комитета помеждународным делам Владимира Джабарова.Тем временем ЦИК обработал 99% протоколов. Расстановка силне изменилась: действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборахпрезидента России, набрав 76,65% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин -11,82%, на третьем месте Владимир Жириновский – 5,68%.Ксения Собчак получила 1,66% голосов избирателей, ГригорийЯвлинский – 1,04%. Менее одного процента набрали Борис Титов, Максим Сурайкин иСергей Бабурин.