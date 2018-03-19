Содержащиеся в косметических средствах эфирные масла способствуют росту груди у мальчиков. Неожиданный побочный эффект природных продуктов открыли американские эндокринологи.

Содержащиеся в косметических средствах эфирные масласпособствуют росту груди у мальчиков. Неожиданный побочный эффект природныхпродуктов открыли американские эндокринологи.Мыло, лосьоны и другие средства косметики и гигиены содержатэфирные масла. Эти соединения всегда считались безопасными для человека.Однако, как выяснилось, и у них есть побочные эффекты.Как рассказали ученые на Ежегодной встрече обществаэндокринологов в Чикаго, некоторые соединения способны нарушить гормональныйфон. К примеру, масла лаванды и чайного дерева подавляют выработку тестостеронаи оказывают тот же эффект, что и эстрогены – женские половые гормоны.Исследователи обнаружили восемь химических соединений,способных влиять на работу эндокринной системы. Как оказалось, эти веществасодержатся еще в 65 маслах, широко представленных на рынке. В то же времяученые признают, что далеко не все сталкиваются с негативным эффектом. Вполневероятно, что он вызван повышенной чувствительностью некоторых пациентов людейк обнаруженным соединениям.Тем не менее, ученые призывают со всяческим вниманиемотнестись к возможным побочным эффектам. Исследователи сообщили, чтостолкнулись как минимум с тремя случаями, когда у мальчиков 4, 7 и 10 лет послеприменения средств с эфирными маслами лаванды и чайного дерева увеличиласьгрудь. После того, как эти средства перестали использоваться, грудь сновауменьшилась, пишет