Содержащиеся в косметических средствах эфирные масла
способствуют росту груди у мальчиков. Неожиданный побочный эффект природных
продуктов открыли американские эндокринологи.
Содержащиеся в косметических средствах эфирные масла
способствуют росту груди у мальчиков. Неожиданный побочный эффект природных
продуктов открыли американские эндокринологи.
Мыло, лосьоны и другие средства косметики и гигиены содержат
эфирные масла. Эти соединения всегда считались безопасными для человека.
Однако, как выяснилось, и у них есть побочные эффекты.
Как рассказали ученые на Ежегодной встрече общества
эндокринологов в Чикаго, некоторые соединения способны нарушить гормональный
фон. К примеру, масла лаванды и чайного дерева подавляют выработку тестостерона
и оказывают тот же эффект, что и эстрогены – женские половые гормоны.
Исследователи обнаружили восемь химических соединений,
способных влиять на работу эндокринной системы. Как оказалось, эти вещества
содержатся еще в 65 маслах, широко представленных на рынке. В то же время
ученые признают, что далеко не все сталкиваются с негативным эффектом. Вполне
вероятно, что он вызван повышенной чувствительностью некоторых пациентов людей
к обнаруженным соединениям.
Тем не менее, ученые призывают со всяческим вниманием
отнестись к возможным побочным эффектам. Исследователи сообщили, что
столкнулись как минимум с тремя случаями, когда у мальчиков 4, 7 и 10 лет после
применения средств с эфирными маслами лаванды и чайного дерева увеличилась
грудь. После того, как эти средства перестали использоваться, грудь снова
уменьшилась, пишет