Владимира Путина, уверенно лидирующего на выборах президента по итогам голосования 18 марта, в Москве стали поддерживать еще больше людей, чем во время голосования в 2012 году. По данным городского Избиркома, действующий президент набрал в столице на 50% больше голосов, чем на предыдущих выборах главы государства.

Владимира Путина, уверенно лидирующего на выборах президента по итогам голосования 18 марта, в Москве стали поддерживать еще больше людей, чем во время голосования в 2012 году. По данным городского Избиркома, действующий президент набрал в столице на 50% больше голосов, чем на предыдущих выборах главы государства.Поддержка побеждающего на прошедших выборах Владимира Путинав Москве возросла на 50%. Такие данные приводит Мосгоризбирком, сравнивая нынешниепоказатели российского лидера с аналогичными данными в 2012 году.Как рассказал глава городской избирательной комиссииВалентин Горбунов, кандидаты в президенты пришли к финишу выборной кампании соследующими результатами: Владимир Путин заручился поддержкой 70,88% москвичей, ПавелГрудинин набрал 12,47%, Владимир Жириновский – 4,7%, Ксения Собчак – чуть более4%, за Григория Явлинского проголосовали 3,17% жителей города, за Бориса Титов –около 1,5%, Сергей Бабурин получил 0,96% голосов, Максим Сурайкин – 0,72%.По словам главы Мосгоризбиркома, нынешняя явка по городу оказаласьвыше, чем аналогичный показатель шесть лет назад. "Если говорить в абсолютныхцифрах, вчера на избирательные участки пришли и получили избирательныебюллетени 4 миллиона 524 тысяч 71 человек, – сообщил Горбунов. – Это на 300 тысячпримерно больше, чем было в 2012 году".После обработки 99% протоколов по всей стране Владимир Путинлидирует на выборах президента. По данным ЦИК, он набирает 76,66% голосов. Навтором месте идет Павел Грудинин (11,8%), за ним – Владимир Жириновский (5,66%).Далее следуют: Ксения Собчак (1,6%), Григорий Явлинский (около 1%), Борис Титов(0,75%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65% голосов). Эти цифры ещемогут измениться, но весьма незначительно.