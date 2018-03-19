Злоумышленник, отжав входную дверь, проник в храм и похитил из церковной лавки ювелирные изделия. Однако воспользоваться похищенным он не успел, так как был задержан...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Внуково задержали подозреваемого в попытке кражи ювелирных изделий.В полицию поступило сообщение о том, что в храме на Рассказовской улице сработала сигнализация. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Внуково. Полицейский совместно с сотрудниками одного из частных охранных предприятий задержал подозреваемого - 36-летнего ранее судимого приезжего из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник, отжав входную дверь, проник в храм и похитил из церковной лавки ювелирные изделия общей стоимостью 60 тысяч рублей. Однако воспользоваться похищенным он не успел, так как был задержан.Следственным отделением ОМВД России по району Внуково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39